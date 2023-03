Tina Turner (83): ’Ik had mezelf hoop ellende kunnen besparen’

Tina is zelf nierpatiënt en deelt op de website van de organisatie een emotioneel bericht. „Jarenlang heb ik gedacht dat mijn lijf een onverwoestbaar bastion was, maar inmiddels ben ik erachter dat dit absoluut niet het geval is.”

Al in de jaren zeventig werd bij de superster geconstateerd dat ze kampte met een te hoge bloeddruk. In 2009 kreeg Tina te horen dat haar nieren niet naar behoren functioneren, wat daarmee te maken zou kunnen hebben. De zangeres besloot daarop zelf doktertje te gaan spelen en waagde zich aan homeopathische middelen die haar organen aan het werk zouden moeten zetten. Ondertussen liet ze de medicatie die haar werd voorgeschreven staan.

Ver weg uit alle spotlights woont de Amerikaanse zangeres al jarenlang aan het meer van Zürich in Zwitserland. Ⓒ ANP/HH

En daarmee maakte ze het alleen maar erger. „Ik heb mijn nieren bijna verwoest!”, zegt ze daar nu over. „Ik was alleen maar aan het het overleven.” Lange tijd moest Tina dagelijks een dialysebehandeling ondergaan, tot haar echtgenoot Erwin Bach (67) haar in 2016 een nier kon doneren en daarmee het leven van zijn beroemde vrouw wist te redden.

„Ik moet nog steeds veel medicijnen innemen”, zegt Tina, waarmee ze anderen wil waarschuwen. „Het is nu onder controle, maar de meeste mensen weten niet eens waar hun nieren zítten. Als ik eerder had geweten dat hoge bloeddruk en nierziekten zo nauw zijn verweven, had ik mezelf een hoop ellende bespaard!”