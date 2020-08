Tijl Beckand wordt opnieuw vader

Nadat er fragmenten getoond werden van kinderen die weer voor het eerst naar school gingen, vraagt Eva of Tijl emotioneel werd toen hij zijn kinderen naar school bracht. Vervolgens overvalt ze hem en zegt ze: „Ik heb begrepen dat jij binnenkort nog iemand naar school brengt, dat er weer een baby’tje komt.” Stamelend antwoordt hij: „Dat klopt ja.” Waarna hij vervolgt: „Vorige week hebben we de twaalf weken echo gehad. Dit wordt de vierde.” Ook zegt hij dat zijn vriendin is uitgerekend op 25 februari.

Vervolgens laat de presentator weten nog niet te weten of het kindje een jongetje of een meisje wordt. Wel hebben hij en zijn vriendin Markell al twee namen bedacht. „ Als het een jongetje wordt noemen we hem Beau en een meisje Eva”, zegt hij met wat spot in zijn stem.

Voor Tijl en Markell is het hun tweede kindje. Het stel verwelkomde in september 2018 zoontje Faas. Uit een eerdere relatie heeft de presentator twee dochters: Bente en Fiene.