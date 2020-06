Musical Amélie komt naar Nederland

De musical is gebaseerd op de Franse film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain uit 2001. Het verhaal over de dromerige Amélie werd een wereldwijde hit. De film werd onder meer genomineerd voor vijf Oscars. In 2015 ging de eerste musicalversie in première in Berkeley, twee jaar later volgde Broadway in New York. De voorstelling is inmiddels ook in Londen, München en Tokio te zien geweest.

In Nederland wordt een compleet nieuwe versie van de musical gemaakt, met inventieve vormgeving en acteurs die tevens muzikanten zijn. Daniël Cohen (Anastasia, Rent, Evita, Brugklas de Musical) neemt de vertaling op zich en is tevens de regisseur van het stuk. Christanne de Bruijn speelde eerder in de musicals Wicked en Sister Act en vertolkte ook de hoofdrol in de Nederlandse speelfilm De Dirigent.