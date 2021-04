Rapper Macklemore door coronacrisis weer aan de drugs

„Ik voelde heel erg mee met de aflevering waarin je het had over je terugval”, zei Macklemore tegen presentator Dax Shepard. Die vertelde in september dat hij weer drugs had gebruikt tijdens de coronacrisis. Shepard gebruikt al zestien jaar niet meer.

Macklemore vertelt dat hij blij was om te horen dat hij niet de enige was met dit soort problemen. „De ziekte van verslaving is vreselijk. Ik was heel opgelucht dat ik niet de enige was met een terugval.”

Hij vertelt dat hij nog steeds heel trots is op hoe ver hij tot nu toe is gekomen. „Ik heb dingen gedaan waar ik niet trots op ben, maar het heeft me gemaakt tot wie ik ben.”