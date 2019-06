Wereldwijd herdenkingen Michael Jackson

Bij het graf van Michael Jackson in de buurt van Los Angeles worden volgens zijn fanclub meer dan 10.000 rode rozen geplaatst. In Nederland gaan veel fans naar de Melkweg in Amsterdam, waar singer-songwriter Bo Saris, die eigenlijk Boris Titulaer heet, optreedt. De avond is een eerbetoon aan Michael Jackson.

In 2009, vijf dagen na het overlijden van Michael Jackson, eerde Bo Saris zijn idool in Paradiso. „Deze avond staat bij Boris, maar ook alle betrokkenen en bezoekers, in het geheugen gegrift als een memorabele avond”, staat op de website van de Melkweg. „Nu, tien jaar na het overlijden van Michael Jackson, vindt Boris het de hoogste tijd om samen met muzikale gasten wederom een eerbetoon te organiseren dat in het teken staat van de legacy, zijn grootste inspiratiebron en muzikale held uit zijn jeugd.”