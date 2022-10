Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’Komt een priester bij Beëlzebub’: lachen om verdorven smeerlapperij

— Wat: roman — Wie: Marnix Peeters — Uitgeverij: Pottwal — Publishers

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Priester Ambrosius Pelkmans is terug en hij is sinds Niemand hield van Billie Vuist (2015) geen haar beter geworden. Hoog tijd dat zijn bedenker Marnix Peeters de viezerik eens de straf toebedeelt die hem toekomt: de hel. Althans, dat valt af te leiden uit de titel van zijn nieuwe roman Komt een priester bij Beëlzebub. Voor het zover is zijn we al in deel twee aanbeland, maar het boek is gelukkig niet zo dik.