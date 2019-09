Jandino kreeg doodsbedreigingen na standup op voetbalgala

Maar het heftigste vond Asporaat de diep gewortelde haat tegen buitenlanders die zich openbaarde. „Bericht na bericht.” In zijn korte conference gaf de komiek onder meer kritiek op Johan Derksen, en stelde dat mensen die door hem worden beledigd „je moeder!” zeggen tegen Derksen. De analist van Voetbal Inside is zijn moeder verloren op zijn 31e.

„Elk weldenkend mens wist dat het nooit zo bedoeld was als zij het nu proberen te framen”, stelt Asporaat met klem. „Dat door dit ene grapje zoveel haat naar buiten komt, betekent maar één ding: dit zat altijd al in je. Je was gewoon aan het wachten op een moment dat jij je gal kon spugen.”

Moddergevecht

De komiek zegt een wijze les te hebben geleerd van zijn korte optreden op het voetbalgala. „Je gaat nooit schoon kunnen komen uit een moddergevecht. Er zijn eenmaal mensen die echt genieten van ellende. Ik ben een hard werkende, positieve gast. Hoe hard ze ook hun best doen om je neer te halen, het gaat ze niet lukken.”

Derksen kreeg als analist aan tafel bij het voetbalprogramma bekendheid door zijn harde kritiek en grappen. Zo werd hem in de loop der jaren door critici verweten dat hij homofobe, seksistische en racistische grappen zou maken. Derksen zegt zich niet te herkennen in deze kritiek.