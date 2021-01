Komt het moment dichterbij dat André Rieu peperdure Stradivarius verkoopt?

„Thuiszitten is verschrikkelijk, soms komen de tranen echt. Het duurt nu wel heel erg lang”, aldus de 71-jarige violist. Ook het voortbestaan van zijn orkest komt hierdoor in gevaar. André wil koste wat kost zorgen dat hij zijn personeel kan blijven betalen, zelfs tegen de hoogste prijs. „Als Covid nog blijft en de steun houdt op, ja dat kan ik ook niet betalen. Dan verkoop ik mijn Stradivarius.”

Aan stoppen denkt hij echter geen moment. „Nee, natuurlijk niet. Ik voel me heel gezond, de concertzalen zitten vol. De mensen zijn enthousiast. Ik ga graag op tour met het orkest”, zegt hij. „Samen onderweg, samen eten. We delen lief en leed. Hebben veel plezier samen. Lachen kun je niet faken.”

7 á 7,5 miljoen euro

In het interview met weekblad Privé onthulde de zanger het prijskaartje van het instrument dat hij geneigd is om te verkopen wanneer de nood hoog is om zijn 120 werknemers te kunnen betalen. Schrik niet: „‘Vele miljoenen. Denk aan 7 á 7,5. Daar speel ik gewoon mee en gaat gewoon mee in de bus. Ik heb er nog meer, geen Stradivarius, maar hele waardevolle violen.”

Op de vraag wat de Stradivarius met hem deed, antwoordde André heel droogjes: „Wat doet die met me? Ja, eigenlijk niet veel hoor. Vind je misschien jammer om te horen maar ik zie het gewoon als een instrument. Ik ga er wel heel respectvol mee om. Ik pak dat ding uit de kist, het is tenslotte 350 jaar oud.”

„Alle Stradivariussen zijn genummerd en van dit instrument is de geschiedenis helemaal bekend. Hij was van een Engelse gravin, dus niet van een bekend musicus. Er zijn veel instrumenten die gewoon van graven of gravinnen waren, zo waren ze allemaal vroeger. Deze is gemaakt in 1692, ik heb er inmiddels drie gehad. De eerste was uit 1668, dat was de tweede van Stradivarius.”