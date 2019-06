Roseanne Barr pakt de draad weer op met comedytour

De tournee gaat Mr. And Mrs. America heten. Volgens Clay kregen de twee inspiratie voor de show ’door de huidige nationale obsessie met politiek en het politiseren van comedians’, zo verklaarde hij tegenover Fox News. „Daar moeten we mee ophouden. Dit is Amerika.”

Roseanne veroorzaakte vorig jaar een schandaal door een racistische tweet te posten waarin ze een voormalig medewerker van Obama ’de baby van de Moslimbroederschap en Planet of the Apes’ noemde. Daarop werd de reboot van haar show Roseanne van de buis gehaald. De comedy maakte daarna zonder de actrice een doorstart onder de naam The Conners.

Ook Clay heeft een controversieel verleden als comedian. In de jaren ’90 werd hij door MTV voor het leven verbannen wegens homofobe uitspraken tijdens de MTV Video Music Awards. Later zorgde zijn omstreden uitspraken ervoor dat een castlid en muzikale gast Sinéad O’Connor een aflevering van Saturday Night Live afzegden waarin de comedian optrad.

