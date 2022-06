Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’1795’: een land naar de verdommenis

— WAT: roman — WIE: Niklas Natt och Dag — UITGEVERIJ: Prometheus

Door Bertjan ter Braak Kopieer naar clipboard

Het verhaal is klaar. Met dit 1795 heeft Niklas Natt och Dag de trilogie afgerond die speelt in zijn vaderland Zweden in de jaren 1793, 1794 en 1795, meteen ook de titels van zijn boeken. Het is een ontheemd land sinds de moord op de koning. Het is een verarmd land. Het is een verdeeld land. Maar de auteur maakt er zeker ook een fascinerend land van.