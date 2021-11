Hans Kazàn luncht volgende week met het koningspaar

Het is de tweede keer binnen een maand dat er een lunch is voor Nederlanders die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Kazàn kreeg in oktober de Fred Kaps Ring, een prijs die wordt toegekend aan mensen die een belangrijke betekenis voor het goochelaarsvak hebben gehad. Dat hij nu naar het paleis mag komen, vindt de illusionist een grote eer. „Een koninklijk schouderklopje is toch bijzonder. Ben blij en vereerd.”

Normaal gesproken blijven de uitblinkerslunches vaak geheim tot de bijeenkomst is geweest, maar volgens Kazàn had hij geen geheimhoudingsplicht.

De lunches worden normaal altijd eens in het half jaar gehouden. Door de coronacrisis was de voorlaatste lunch in juni 2020. Vorige maand ontvingen Willem-Alexander en Máxima onder anderen actrice Beppie Melissen, schrijver Marieke Lucas Rijneveld en journalisten Jan Kleinnijenhuis en Pieter Klein.