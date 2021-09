Voormalig hondenuitlater Lady Gaga klapt uit de school

Het incident vond plaats in februari, toen Fischer de viervoeters uitliet en werd overvallen door een paar hondenkidnappers. De hondjes werden gestolen en Fischer belandde gewond in het ziekenhuis. Direct daarna deed Gaga een publieke oproep om haar geliefde dieren terug te brengen tegen een hoog vindersloon, zonder daarbij verdere vragen te stellen. De beestjes waren niet lang daarna weer thuis. Over Fischer had de zangeres niets dan lovende woorden, zeker omdat de twee niet alleen een zakelijke maar ook een lange vriendschappelijke band hadden. Toch ging het daarna mis.

Inzamelactie

Fischer zette een GoFundMe actie op om een kleine 35.000 euro in te zamelen om zijn kosten te dekken, omdat hij zich ’in de steek gelaten en niet gesteund voelde’. „Als je door een dergelijk trauma heengaat, geef je alles en iedereen de schuld. Juist de mensen die het dichtst bij je staan. Ik was depressief en kwijnde weg in zelfmedelijden. Als ik terugkijk op het filmpje dat ik destijds online heb gezet zie ik ook wel dat dat niet oké is. Dat had ik anders moeten aanpakken.”

De voormalig hondenuitlater zegt dat Gaga hem juist wèl gesteund heeft. „Ze liet me in haar huis in de Hollywood Hills verblijven, omdat er zoveel media op me afkwamen. Daar kon ik uitrusten en herstellen. Ook vloog ze een traumatherapeut in die dagelijks met me aan de slag ging. Toen ze in Italië was voor filmopnames stuurde ze me dagelijks ballonnen om me op te vrolijken, totdat dat van het ziekenhuis waar ik toen nog lag niet meer mocht vanwege brandgevaar.”

Koude kermis

Fischers assistent Elisha Ault heeft een heel andere kijk op de zaak. „Gaga en haar team waren allesbehalve ’supportive’. Ze zeiden constant dat we ons nergens zorgen om hoefden te maken, maar toen ik hen een factuur stuurde om hem zes maanden door te betalen omdat hij gewond raakte tijdens zijn werk, kwam ik van een koude kermis thuis. Via een smsje kreeg ik te horen dat zij er vanuit gingen hem financieel te ondersteunen tot drie maanden na het ongeval. Terwijl Ryan nog volledig moest revalideren werd de stekker eruit getrokken. Hij is neergeschoten omdat hij háár honden beschermde. Dan mag je er toch vanuit gaan dat daar iets tegenover staat. Maar dat was niet het geval.”