Drew Barrymore door het stof na grappen over Johnny Depp en Amber Heard

In de show omschreef de actrice de zaak als ’een laagje gek en zeven lagen krankzinnigheid’. Wel benadrukte ze te beseffen dat het ’om het echte leven van twee mensen gaat’. „En ik weet hoe het is als je leven publiekelijk wordt besproken. Ik begrijp dat gevoel, maar ze kiezen er zelf voor om deze zaken waarvan niemand iets had hoeven te weten te delen. Dat is krankzinnig.”

Haar kijkers waren niet te spreken over deze uitspraken en wezen haar erop dat het niet gepast is lollig te doen om huiselijk geweld. „Ik heb begrepen dat ik mensen heb beledigd door luchtig te doen over Johnny Depp en Amber Heard en daar wil ik mijn oprechte excuses voor aanbieden”, vertelt ze in een video op Instagram. „Ik waardeer iedereen die zich heeft uitgesproken, want dit kan een leermoment voor me zijn. Over hoe ik me in de toekomst wil gedragen en mezelf kan verdiepen”, legt ze uit.

„.Ik wil in de toekomst beter nadenken en een beter mens zijn. Alles wat ik wil is een goed mens zijn. Ik zie dat dit iets groters is waardoor ik persoonlijk kan groeien en kan veranderen. Ik wil iedereen bedanken die me daarmee heeft geholpen door me iets te leren.”

Hoewel veel van haar volgers haar excuses waarderen, is het voor anderen juist olie op het vuur. „Je moet je excuses niet aan ons aanbieden, maar aan Johnny Depp”, schrijft iemand boos. „Bang om gecanceld te worden?”, vraagt een ander zich hardop af, gesteund door mensen die haar excuses oppervlakkig en leeg noemen. „Ach er is altijd wel iemand die zich beledigd voelt, je doet het nooit goed”, concludeert een derde.