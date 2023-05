Kylie Minogue komt in het najaar met zestiende album

„Het album is een mix van nummers die ik heb geschreven en nummers die me echt aanspraken. Het maken van dit album heeft me geholpen moeilijke tijden door te komen en het nu te vieren”, stelt Minogue in een verklaring. De zangeres liet ook weten dat de leadsingle Padam Padam op 18 mei verschijnt.

Tension is het zestiende studioalbum van de zangeres. Het is de opvolger van Disco, die in 2020 uitkwam. De muzikante bracht eerder al het eerste nummer van haar nieuwe album uit. In april kwam Minogue met het lied 10 out of 10, waarvoor ze samenwerkte met de Nederlandse dj Oliver Heldens.