Charlize Theron wil gaan worstelen

„Ik denk dat je misschien, als je dat zou willen, een carrière of toekomst kunt hebben als WWE-superster. Gezien je die bewegingen zo natuurlijk kunt oppikken, zou ik je graag in een één-op-één zien met iemand als Becky Lynch of Sasha Banks. Ik heb het gevoel dat je er prima tussen zou passen”, vertelt de worstelaar in een gesprek met Theron voor WWE Network.

En ook Charlize ziet zo’n worstelpartij wel zitten. „Wauw, is dit een uitnodiging? Ja!”, schreeuwt ze enthousiast. „Waar en wanneer? Ik weet dat we nu in een crisissituatie zitten en dat het dus niet snel zal kunnen, maar dat klinkt geweldig! Ik zal flink ingemaakt worden, want ik ben een actrice, dus dat wordt voor iedereen leuk om naar te kijken.”