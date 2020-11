Zestienjarige TikTokker haalt als eerste grens van 100 miljoen volgers

D’Amelio heeft veruit de meeste volgers op het platform. Het op één na populairste account op TikTok volgt met bijna 70 miljoen volgers op gepaste afstand. D’Amelio’s oudere zus Dixie, die ook op het platform actief is, is met 44 miljoen volgers een stuk ’minder populair’. Ook bekende sterren als Will Smith en Jason Derulo komen met respectievelijk 43 miljoen en 40 miljoen volgers niet eens in de buurt.

Charli en haar zus Dixie kwamen recentelijk nog in opspraak vanwege een filmpje waarin de zussen samen met hun familie aan tafel slakken moeten eten. Met name Dixie was niet te spreken over de Franse delicatesse en moest aan tafel overgeven. Kijkers vonden de TikTok-sterren verwaand en de zussen raakten miljoenen volgers kwijt.