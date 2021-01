Anna Wintour reageert op ophef Vogue-cover Kamala Harris

Op de gekozen foto, waarop Harris in zwart pak en Allstars nonchalant poseert, was online veel kritiek. De ’losse’ foto zou doen laten lijken alsof Harris haar baan en overwinning niet serieus zou nemen. Ook zou Wintour „niets begrijpen van zwarte vrouwen.” Ze lag al eerder onder vuur vanwege het gebrek aan diversiteit op de redactie van Vogue.

„We hebben de reacties op de cover gehoord en we begrijpen het. We willen alleen maar herhalen dat het absoluut niet onze bedoeling was om het belang van de ongelooflijke overwinning van de vicepresident op enige wijze naar beneden te halen”, vertelt Wintour in Sway, een podcast van The New York Times.

Eerder zei Vogue al met opzet voor deze foto te hebben gekozen, in plaats van voor de afgesproken foto waarop Harris te zien is in een poederblauw pak tegen een zacht geel/oranje achtergrond. „Juist omdat ze er heel toegankelijk en authentiek uitziet, iets wat een van de speerpunten is van de Biden/Harris-regering.”