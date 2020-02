Adele trouwt beste vriendin

De 31-jarige Adele was naast trouwambtenaar ook een van de entertainers op de bruiloft. De zangeres, die de bruid al kent sinds de middelbare school, verraste de gasten door een aantal van haar hits te zingen. Ook zangeressen Florence Welch en Jessie Ware stonden met haar op het podium.

Niet alleen de outfit en het gewicht van de flink afgevallen Adele werden op sociale media uitgebreid besproken. Op Twitter dook ook een geluidsfragment – van slechte kwaliteit – op waarop de zangeres zou zeggen dat haar langverwachte vierde album in september uitkomt. Het is niet duidelijk of het inderdaad gaat om de stem van Adele.

De zangeres fungeerde ook in 2018 als trouwambtenaar. Toen voltrok ze in Los Angeles, in haar eigen achtertuin, het huwelijk van komiek Alan Carr. Adele nam haar goede vriend en zijn echtgenoot als cadeau ook nog mee naar Las Vegas om Cèline Dion te zien optreden.

