Nederlandse Oscarkandidaat (39) schat eigen kansen niet hoog in

Tuiten bleef zich door de jaren heen ontwikkelen en bouwde ook zelf een klinkende reputatie op. Ⓒ ANP

Als zondagavond in Los Angeles de Oscars worden uitgereikt, zit de Nederlandse make-upartiest Arjen Tuiten (39) als kanshebber in de zaal. Hij werd genomineerd voor Maleficent 2, een fantasyfilm waarvoor hij Angelina Jolie onder meer van twee puntige hoorns voorzag. „Een prachtige erkenning, zo’n nominatie”, vertelt hij per telefoon „Al zal ik ook wel weer blij zijn als het hele circus maandag voorbij is.”