Charly Luske trapt in Whatsapp-fraude

„Wat een kutdag!”, begint hij boos zijn verhaal waarin hij uitlegt dat hij een bericht had gekregen van een goede vriend en vroegere manager. „Geld werd gevraagd. Spoed want rekening was geblokkeerd”, vervolgt hij. „Normaal gesproken is dat raar, maar ik heb zoiets soortgelijks eerder met hem meegemaakt dus dacht, ’haha, handig weer, ja’”. En dus besloot Luske het geld gewoon over te maken in de overtuiging dat ’ie het morgen wel weer terug zou krijgen.

Al snel kwam de zanger er echter achter dat het niet zijn goede vriend was die het bericht had gestuurd, maar iemand die hem gehackt zou hebben. „En ja... 1260 euro weg... Komt super goed uit in deze periode natuurlijk, want we komen werkelijk om in het werk, niet waar...” Luske heeft inmiddels aangifte gedaan. „Maar het is lastig om hier iets mee te doen. Je voelt je dan zo machteloos en kwaad. Moordneigingen krijg ik dan echt in eerste instantie. Ben namelijk nogal impulsief en opvliegend.”

Inmiddels heeft hij een positieve draai aan de ellende kunnen geven. „Nu ik er over nadenk hoop ik (tegen beter weten in) dat het iemand is die het harder nodig heeft dan ik. Geniet ervan! Ga naar de Efteling met je kids!! Drink champagne, proost, eikel.”

De zanger krijgt weinig begrip voor zijn situatie. Het wordt hem vooral weten dat hij hier in is getrapt gezien de vele waarschuwingen. Luske is het daar niet mee eens: „Tja, dan moet je maar net niet ontzettend druk zijn geweest en het nieuws even gevolgd hebben. Ik sprak hem 3 minuten ervoor nog en in exact dezelfde spreekstijl stuurt hij dat bericht. Kon hem niet bellen want hij belde met de bank om die rekening te blokkeren en heb hem vaker geld geleend. Van ieder ander zou het raar zijn. Maar precies van hem niet... Maar dank voor de les en het oordeel. Altijd fijn als mensen hun mening klaar hebben...”