’Rappers delight’ was hét begin van hiphop-liefde voor rapper Extince: ’Blij dat jeugd het nog oppikt’

Rap viert deze maand zijn vijftigste verjaardag. Met Rapper’s Delight begon hiphop pretentieloos, maar inmiddels is het een van de belangrijkste mondiale muziekstromingen. Voor rapper Extince opende hiphop begin jaren tachtig deuren. „Er was meer in het leven dan de jongensdroom om profvoetballer te worden.”

50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige en Snoop Dogg tijdens het legendarische optreden op de Super Bowl. Ⓒ Getty Images