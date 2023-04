Volop tranen bij afscheid Nick & Simon

Tijdens het zesde en laatste afscheidsconcert werd nog één keer uit volle borst meegezongen met alle hits. Ook vrienden Jan Smit en Kees Tol lieten zich op het podium zien.

Nick Schilder (39) en Simon Keizer (38) beëindigden hun show met een stevige knuffel en lieten zich lang toejuichen door het publiek. De laatste moest ook een aantal tranen wegpinken. Dat deden de fans al veel eerder in de show. Al bij de eerste nummers konden sommigen hun tranen niet bedwingen.

Na zes concerten zit het erop voor het Volendamse duo Nick & Simon. Hun grootste fans konden maandagavond hun helden voor de allerlaatste keer bewonderen. En dat ging gepaard met veel emotie. Tekst gaat verder onder de video.

Solo

Na maandag gaan Schilder en Keizer na zeventien jaar muzikaal ieder hun eigen weg. In augustus maakten ze bekend dat ze ermee ophouden. Beiden willen zich richten op „al langer gekoesterde solo-aspiraties” en benadrukten vooral dat er geen ruzie was. Het duo blijft dan ook nog samen televisie maken. Zo verschijnt binnenkort hun nieuwe AvroTros-documentaire over The Beatles. Daarin is ook Tol te zien. Het trio maakten eerder al soortgelijke programma’s over ABBA en Simon & Garfunkel.

Nick & Simon vormden een van de succesvolste Nederlandse muzikale duo’s ooit. De twee scoorden liefst tien nummer 1-hits in de Single Top 100. Elf platen kwamen op de eerste plaats van de albumlijst terecht. Ook het laatste album, Nu Of Nooit, bereikte in november de nummer 1-positie.