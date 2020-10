’Andrew lachte als een kind dat naar Disney World gaat’

Virginia Giuffre vertelt dat prins Andrew, kort voordat ze seks hadden, grijnsde „als een kind dat naar Disney World gaat”. Ⓒ Getty Images

Op het sekseiland van zijn goede vriend, misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, heeft de Britse prins Andrew een topless fotoshoot bijgewoond, waar foto’s werden gemaakt van een minderjarig slachtoffer van seksueel misbruik en zeven of acht Russische vrouwen. Dat en nog veel meer staat te lezen in een nieuw schandaalboek over Epstein.