Recensie ’De familie Wachtman’: Man in crisis

Advocaat en universitair docent Christiaan Alberdingk Thijm debuteerde in 2011 als romancier. In Het proces van de eeuw wist hij het advocatenmilieu op de Amsterdamse Zuidas meer dan treffend te beschrijven. Een geestige, onderhoudende en goed opgebouwde roman was het, met kennis van zaken geschreven. Inmiddels is er een nieuwe ’Alberdingk Thijm’: De familie Wachtman, ook een pageturner.