Eefje de Visser: ’Nooit gedacht dat baby me zo gelukkig zou maken’

„Een enorm cliché, natuurlijk, maar het is niet anders. Ik had niet gedacht dat hij me zó gelukkig zou maken”, vertelt De Visser aan Het Parool. „Je hoort jonge ouders wel over hoe zwaar het is om een kind te hebben, maar dat is wel echt iets van mijn generatie, geloof ik. Ja, natuurlijk is het af en toe zwaar en ben ik moe, maar ik was ook altijd al moe toen ik geen kind had.”

De Visser en haar man Pieterjan Coppejans nemen het jongetje ook mee nu ze weer aan het toeren is. „Voor we op tournee gingen, dacht ik even: misschien zou het toch beter zijn als ik de baby nu thuis bij zijn vader kon laten. Maar die vader is dus ook mee. Als we in hotels slapen, is er een nanny. Ook zoiets waarvan ik dacht: is dat wel oké, elke keer een andere nanny?”

Het gaat echter hartstikke goed, vindt De Visser. „Ons kind is heel sociaal en kan het met iedereen vinden. Hij lacht altijd.”