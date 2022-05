’De ontdekking van de hemel’ is het ’mooiste boek aller tijden’

Stevig op tweede plaats staat opnieuw de spionagethriller Ik ben een pelgrim van Terry Hayes. Terwijl de vierde plek voor Harry Potter en de Steen der Wijzen, het succesdebuut van J.K. Rowling is. Hekkensluiter in de top vijf is de aangrijpende roman Een klein leven van Hanya Yanagihara.

Het is duidelijk dat ruim 243.000 Hebban-leden, als ze aan het allermooiste boek denken dat ze ooit hebben gelezen, doorgaans een lekker dik exemplaar voor ogen hebben. Mulisch meesterwerk, dat in 2007 ook al eens werd uitgeroepen tot beste Nederlandse roman aller tijden, telt niet minder 936 pagina’s. Ook Ik ben een pelgrim, De schaduw van de wind en Een klein leven zijn kloeke boeken met respectievelijk 736, 560 en 752 bladzijden.

Bohemian Rhapsody

Sander Verheijen, de hoofdredacteur van Hebban, is content met de nieuwe winnaar. „Een oorspronkelijke Nederlandstalige roman op de eerste plaats maakt deze vijfde editie van onze Hebban 1000 toch net weer een beetje specialer. En met vier verschillende winnaars in vijf jaargangen, kunnen we met een gerust hart vaststellen dat we de ’Bohemian Rhapsody’ van de literatuur nog steeds niet hebben gevonden.”

Had Mulisch nog geleefd, dan zou hij niet verrast zijn dat juist zijn boek uitverkoren zou zijn. Al bij het verschijnen van de roman, dit jaar precies 30 jaar geleden, omschreef hij het als zijn magnum opus.

De zeven zussen

Mulisch is echter niet de auteur met de meeste titels in de top 1000. Die eer is weggelegd voor Stephen King en Lucinda Riley. Zowel de Amerikaanse horror- en science fictionschrijver, als de Britse die de laatste jaren voor haar veel te vroege dood furore maakte met haar immens populaire De zeven zussen reeks zijn elk met dertien titels in de lijst vertegenwoordigd.

Arthur Japin mag zich in dat opzicht de meest succesvolle Nederlandse schrijver noemen. Hij scoort met zeven romans in de lijst. De hoogste nieuwe binnenkomer is eveneens een schrijfster van vaderlandse bodem: de Limburgse Anya Niewarra. Haar veelgeprezen thriller De Camino prijkt op plek 116.