Weermeisje Hina aan het werk in ’Weathering with you’.

De regen komt met bakken uit de hemel als de van huis weggelopen tienerjongen Hodaka in Tokyo aankomt en daar onderduikt. Dat blijft zo: dagen-, weken-, zelfs maandenlang. Totdat hij in de Japanse tekenfilm Weathering with you het meisje Hina ontmoet. Een zonnestraaltje, ook in de meest letterlijke zin van het woord.