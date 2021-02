’Ex-vriendin Jérôme Boateng sloeg hand aan zichzelf op verjaardag zoontje’

Ⓒ Getty Images for

KASIA LENHARDT (25), wier lichaam levenloos werd aangetroffen in haar woning in Berlijn, zou zijn gevonden op de zesde verjaardag van haar zoontje Noah. Een insider vertelt dat haar familie erg ongerust was toen ze haar telefonisch niet te pakken konden krijgen. Haar overlijden volgt een week nadat haar relatie met voetballer Jérôme Boateng op de klippen is gelopen.