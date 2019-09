Pornoster Jessica Jaymes (43) dood gevonden in huis

Jaymes, die in het verleden al enkele beroertes had, zou een hartaanval hebben gehad toen de ambulancemedewerkers arriveerden. Hulp mocht echter niet meer baten.

De hulpverleners zouden verschillende soorten voorgeschreven medicijnen aangetroffen hebben. De politie doet dan ook onderzoek naar haar dood. Vooralsnog is de doodsoorzaak onbekend.

Haar debuut in de Amerikaanse pornowereld was in 2002. Twee jaar later kwam naar buiten dat ze het tijdens een feestje aangelegd zou hebben met Nick Lachey. Naar eigen zeggen keek Nick alleen maar naar haar tijdens een lesbische show en is er niets tussen hen voorgevallen.