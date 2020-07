Pharrell Williams gaat gospelserie maken voor Netflix

Pharrell en zijn oom maakten het nieuws over hun serie bekend tijdens het Essence Festival. Vanwege de coronacrisis werd het festival dit keer online gehouden. Ze vertelden dat ze een inclusief koor willen opbouwen, waarin plaats is voor zowel jong als oud talent. Ook wordt er gekeken naar mensen met verschillende achtergronden. Dat geeft het koor juist een meerwaarde, zeggen de twee.

Insiders hebben Variety laten weten dat Voices of Fire een echt feelgood-programma wordt. „En dat is juist in deze tijd iets dat we heel erg nodig hebben”, laat de bron weten.

De productiemaatschappij van Pharrell zal het project gaan leiden. De muzikant zal ook in het programma te zien zijn. Ervaring met talentenshows heeft Pharrell al. Hij was namelijk jurylid in de Amerikaanse The Voice.