Mattie en Wietze gespannen bij hereniging: ’Net als kijken naar een ex’

Vlak voordat hun gezamenlijke presentatie van de uitzending begon, was via de livestream te zien dat de twee vooraf koortsachtig rondliepen in de studio en elk hun eigen plekje innamen. Aan de ruzie tussen de twee kon niet zomaar voorbij worden gegaan, dus nadat Wietze gecheckt had of ze na het nieuws van acht uur live in de uitzending zaten, begon hij er meteen over. „Dit zijn de eerste woorden samen op de radio sinds vijf jaar.” Mattie reageerde: „Wij gaan eens even vijf jaar bijpraten, Wietze.”

Na het eerste nummer dat ze draaiden, kwamen ze nog kort terug op hun onenigheden. Beiden lieten weten gespannen te zijn en elkaar dit weekend al even gebeld te hebben. Voor Wietze voelde dat ’net als kijken naar een ex’. „Aan de ene kant voel je nog liefde, aan de andere kant denk je: ’Wat ben je toch een bokkenlul’.”

Mattie had er een iets positiever gevoel bij. Hij vond het telefoongesprek dat ze van het weekend hadden voelen ’alsof de tijd heeft stilgestaan’. Wietze: „Dat had er ook wel mee te maken dat ik afgelopen zaterdag even flink in de olie zat. Ik had wijn op, dus alles kwam ook niet zo binnen.”

Later deelden ze ook nog wat kerstervaringen met elkaar. De mannen gingen in 2017 met ruzie uit elkaar. De dj’s zouden samen overstappen naar Sky Radio, maar Valk tekende zonder dit aan De Jager te vertellen een nieuw contract bij Qmusic. De Jager werkt sinds 2018 voor Radio 538. Voor Radio555 voor Oekraïne zetten ze echter graag hun wederzijdse wrevel opzij. De dj’s zijn die dag van 08.00 uur tot 10.00 uur te horen op de deelnemende publieke en commerciële radiozenders.