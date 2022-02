André van Duin wil blijven werken zolang hij kan

Na zo’n vijftig jaar actief te zijn geweest als komiek, heeft Van Duin nu vooral een rijke carrière als presentator. Zo presenteert hij de succesvolle programma’s Heel Holland Bakt en De Grote Kleine Treinencompetitie. „Normaal bouw je je carrière af, maar bij mij is die opnieuw begonnen.” Dat verwachtte hij dan ook niet, zegt hij. „Op die leeftijd al helemaal niet, dat je zoveel kansen krijgt en nog zoveel dingen mag doen.”

Van Duin brak als 17-jarige door na zijn tv-debuut in de AVROTROS-talentenjacht AVRO’s Nieuwe Oogst. Hij zat in dezelfde lichting als Paul Witteman, die pianist wilde worden. Van Duin kan zich nog herinneren dat hij met de trein naar Bussum reed voor het optreden, waar hij als komiek „vooral gekke bekken trok.” Een spannende ervaring, weet hij nog. „Ik wist nog van niks.” Wat hij sindsdien vooral heeft geleerd is om „je oren niet zo naar andere mensen te laten hangen.” Want „je moet in jezelf geloven”, vindt Van Duin.

Lustrumjaar

Mooie momenten om op terug te blikken zijn er genoeg, maar misschien vond Van Duin De Dik Voormekaar Show wel het leukst om te maken. Dat was een wekelijks radioprogramma dat de artiest tussen 1973 en 1985 en 2000 en 2003 maakte met Ferry de Groot. Daarbij was je vaak „in je eentje thuis aan het knippen en plakken. Dat heb ik altijd leuk gevonden om te doen.”

Zijn tv-debuut is alweer bijna zestig jaar geleden. Van Duin viert zondag zijn 75e verjaardag, zijn „lustrumjaar.” Hij gaat eten met een groep intieme vrienden, vertelt hij. Zonder zijn man, die begin 2020 overleed. „We hadden het ons heel anders voorgesteld. Het is hartstikke triest.” Maar, zegt Van Duin, „we gaan er een gezellige avond van maken.”

Veel grote plannen voor de toekomst heeft Van Duin nog niet, want hij heeft al „veel om handen.” Of hij weer gaat optreden als komiek, weet de presentator nog niet. „Er staat niets op stapel om weer het theater in te gaan. Maar je moet nooit wat uitsluiten, je weet maar nooit.”