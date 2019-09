Trump haalt uit naar John Legend en zijn ’vuilgebekte’ vrouw

De president heeft er naar eigen zeggen persoonlijk voor gezorgd dat er een wetsvoorstel is ingediend dat de hoge straffen in de Verenigde Staten en hierdoor de volle gevangenissen aanpakt. „Gasten als de saaie muzikant John Legend en zijn vuilgebekte vrouw hebben het er nu over hoe goed dat is. Maar ik heb ze niet gezien toen we hulp nodig hadden om het voor elkaar te krijgen”, twitterde hij.

De zanger en het model, openlijke tegenstanders van Trump, lijken niet zo te zitten met zijn kritiek. John denkt dat de president vooral wat extra aandacht van zijn vrouw Melania nodig heeft. „Melania, geef deze man alsjeblieft wat waardering. Hij heeft je nodig.”

Ook Chrissy trekt zich niets aan van Trumps boosheid. Het model deelde een foto waarop ze een schoolbord maakt met lieve berichten erop vanwege de eerste schooldag van dochtertje Luna. „Luna, herinner je je nog de avond voor je eerste schooldag? Toen mama een schoolbord voor je maakte en dat watje van een president voor de negende keer die dag een inzinking had.”