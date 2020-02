Verloofde Amanda Bynes mag niet trouwen van familie

Amanda’s moeder is namelijk de curator van de voormalig actrice. Lynn Bynes werd in 2014 benoemd tot bewindvoerder van haar dochter, die door mentale problematiek in een psychiatrische instelling zat. De actrice was onzorgvuldig met geld en was ’een risico voor zichzelf en de mensen om haar heen’.

Nu gaat het beter met Amanda, maar zonder de toestemming van haar bewindvoerder kan Bynes niet in het huwelijksbootje stappen. En de familie is niet van plan om de bruiloft door te laten gaan. Ze hebben de verloofde van Amanda nog nooit ontmoet en ook zijn ze niet onder de indruk van de verlovingsring die hij haar heeft gegeven. Die bleek Amanda’s verloofde namelijk gekocht te hebben op Amazon voor een spotprijs.

Amanda en haar verloofde ontmoetten elkaar bij Anonieme Alcoholisten, waar ze allebei in behandeling waren. De actrice lijkt de laatste maanden aan de beterende hand te zijn na een aantal chaotische jaren. Tijdens die periode kwam ze vooral in het nieuws door haar mentale problemen.