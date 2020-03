Amerikaanse rockband maakt mondkapjes van onverkochte merchandise

In Amerika is er een chronisch tekort aan beschermende middelen voor medici en op deze manier willen de rockers hun steentje bijdragen in de coronacrisis. Ze roepen de fans op de band te helpen, maar op welke manier is nog niet duidelijk. Later deze week zal Thursday met verdere mededelingen komen.

„We zijn begonnen met het proces om van onze voorraden uit de webwinkel mondkapjes te maken voor medisch personeel dat direct te maken krijgt met besmette patiënten”, laat de band op Twitter weten.

Overigens is Thursday niet de enige band die met mondkapjes in de weer is. Metalband KoRn is door de hele voorraad heen die de band vorig jaar had laten maken. De laatste weken liep het vanwege de coronacrisis opeens storm in de webwinkel.