Soapbitch Lone van Roosendaal verlaat GTST

„Exit Billy de Palma... Wat heb ik een leuke tijd gehad”, schrijft Van Roosendaal. De actrice bedankt vervolgens al haar collega’s. „Maar je weet: onkruid vergaat nooit... Mocht je Billy de Palma nog als haar alter ego Lone van Roosendaal willen zien, dat kan!”, waarna ze alle data opsomt van haar theatervoorstellingen.

Lone was sinds november 2018 in de soap te zien als ’bitch’ Billy. Wanneer ze voor het laatst in GTST te zien zal zijn, is niet bekendgemaakt. Lang zal het echter niet meer duren. In de nieuwe leader van de soap is haar personage niet meer te zien.