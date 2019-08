Drew Barrymore maakt pilot voor talkshow

Details van de uur durende show zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Barrymore zelf een van de uitvoerende producenten van de talkshow is. Barrymore probeerde eerder in 2016 een talkshow van de grond te krijgen, maar die poging liep op niets uit wegens matige interesse van de tv-stations. De nieuwe leiding van CBS zou nu wel hoge verwachtingen hebben van de show en heeft vertrouwen in de aantrekkingskracht van Barrymore als tv-persoonlijkheid.

Drew Barrymore was drie seizoenen lang te zien in de Netflix-comedy Santa Clarita Diet en was jurylid in The World’s Best, de show waar ook Chantal Janzen en Angela Groothuizen aan meewerkten.