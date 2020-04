Lil Kleine eindelijk uit lockdown in Dubai

Lil Kleine kreeg een hoop kritiek over zich heen nadat hij op het vliegtuig was gestapt naar de Verenigde Arabische Emiraten terwijl de coronacrisis wereldwijd oprukte. Hij plaatste ook nog wat feestelijke kiekjes.

Zijn verloofde Jaimie Vaes verdedigde hun besluit: „Wat een oordelen en ongevraagde meningen krijgen wij toch weer over ons heen. Inderdaad, mijn gezin en ik zijn op vakantie, die allang gepland stond voordat iemand überhaupt van het Covid-19 virus had gehoord.”

Later vertelde ze in Grazia: „Ik heb de situatie onderschat.” Ook kreeg hun zoontje Lío, die in juni een jaar wordt, koorts, maar dat was volgens een arts omdat zijn tandjes doorkwamen, zei Jaimie in het blad. Wanneer het drietal terugkeert naar Nederland, is niet bekend.

Ondertussen zit de The voice of Holland-collega van Lil Kleine, Anouk, ook nog steeds vast in het buitenland. Zij verblijft noodgedwongen in Marrakesh. Vrijdag deelde ze een nummer dat ze speciaal opnam om medecoach Ali B te bedanken voor zijn steun.