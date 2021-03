RTL4 bestelt alternatief voor Domino Day

Het gaat om een Domino-competitie die ’niet gaat om het verbreken van het wereldrecord, maar om de meest creatieve en imposante Domino-meesterwerken’, zo stelt het bedrijf. Een titel is er nog niet voor het programma waarvan in Noord-Amerika sinds de zomer al een versie in ontwikkeling was.

YouTube-hit

Voor de ontwikkeling van de naamloze nieuwe show wist EndemolShine YouTube-sensatie Lily Hevesh aan zich te binden. Haar best bekeken dominofilmpje scoorde als ’Hevesh5’ liefst 37 miljoen views. De samenwerking met de 22-jarige Amerikaanse doet denken aan de poging van Talpa om Jelle Bakker van Jelle’s marble runs te contracteren voor Marble mania. Die poging mislukte echter.

Bij EndemolShine zijn de dominosteentjes geen onbekende. Het bedrijf is namelijk ook de ontwikkelaar van Domino day. Daar werd begin vorig jaar een nieuwe editie van aangekondigd door RTL, net voordat corona roet in het eten gooide. Voorlopig zit een doorstart van de voorbereidingen er helaas niet in.

Wanneer het programma te zien zal zijn bij RTL4 zal op een later moment bekend wordgen gemaakt, zo laat EndemolShine Nederland weten. Ook de kandidatenoproep zal nog volgen.