Taika Waititi wordt legendarische Blackbeard in nieuwe HBO-serie

Het verhaal van de serie is losjes gebaseerd op de avonturen van Stede Bonnet, een 18e-eeuwse Engelse aristocraat die zijn luxe leven achter zich liet om in de Caraïben piraat te worden, een carrièrekeuze die hem overigens niet zo goed afging. Tijdens zijn reis kwam hij Edward Teach alias Blackbeard tegen en besloot hij met hem samen te werken.

„Onze Blackbeard is een legende, een minnaar, een vechter, een tactisch genie, een poëet en zeer waarschijnlijk krankzinnig”, zegt David Jenkins, die bij het project betrokken is, in een verklaring. „Slechts één man kan deze rol spelen en dat is de geweldige Taika Waititi. We zijn zeer vereerd dat hij hiervoor spreekwoordelijk zijn baard wil laten staan.”

Our Flag Means Death wordt een komedieserie bestaande uit zes afleveringen van een half uur. Waititi legt momenteel als regisseur de laatste hand aan de nieuwe Thor-film Love and Thunder, die in 2022 moet uitkomen. Hij is verder onder meer bekend als regisseur van de derde Thor-film Ragnarok uit 2017 en de film Jojo Rabbit uit 2019, waarvoor hij zes Oscarnominaties kreeg en er eentje verzilverde voor het best bewerkte scenario.