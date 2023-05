Frank Ketelaar: ’Starstruck toen Tina Turner aan keukentafel zong’

„Ze was heel open en vriendelijk”, herinnert Ketelaar zich. „We mochten alles vragen en ze vertelde honderduit over haar leven. Het is heel bijzonder wat zij allemaal heeft meegemaakt. Af en toe zong ze opeens een stukje aan de keukentafel. Als je zo’n privéconcert krijgt, ben je echt even starstruck.”

De musical ging in première in Londen en speelde tot voor kort in het Beatrix Theater in Utrecht. Nadat de voorstelling was voltooid, sprak Ketelaar niet meer met haar. „Ze leidde de afgelopen jaren best een afgeschermd leven, en dat snapte ik ook wel”, zegt hij. „Al heb ik wel nog een kerstkaart van haar gehad. Dat vond ik een bijzonder aardig gebaar.”

Turner overleed woensdag op 83-jarige leeftijd.