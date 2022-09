Charly Luske zag ’80 miljoen’ views verdwijnen: ’Mijn legacy is weg’

De 43-jarige zanger en (stem)acteur deed in 2011 mee aan de talentenjacht. Zijn blind audition met het nummer It’s Man’s Man’s World was jarenlang op YouTube te vinden en, volgens Luske, zo’n tachtig tot negentig miljoen keer bekeken. Maar toen de schandalen bij The Voice aan het licht kwamen, werd door de programmaleiding besloten de video’s te verwijderen.

„Aan beide kanten zijn er altijd verliezers”, zegt Luske in het online praatprogramma Verhalen vertellen met Andries Jelle. „De slachtoffers staan op één, maar vergeet niet dat al die filmpjes van zangers en muzikanten die hebben meegedaan en meegewerkt aan het programma van YouTube zijn gehaald. Dat is voor veel mensen, waaronder ikzelf, hun brood in het buitenland. Dus mijn legacy – zoals dat dan heet – is weg.”

De echtgenoot van actrice Tanja Jess vindt dat Talpa noch RTL goed over het verwijderen van de video’s heeft nagedacht. „Honderden mensen die niets met de misdragingen te maken hadden heb je hun brood ontnomen. En de reden wordt niet gegeven. Ja, ’schoon schip maken’ of ’je eigen straatje schoonvegen’ lijkt het. ’Alle negatieve comments die onder de video’s zijn geplaatst, willen we niet.’ Schade beperken. En dan denk ik: dat is het enige waar jullie toen aan hebben gedacht.”