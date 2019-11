Kim Kardashian zou Instagram-likes niet missen

Het sociale medium is al een tijdje bezig met het testen van de nieuwe functie, waarbij je kan kiezen om niet langer het aantal hartjes en weergaven die je foto’s krijgen te zien. Ook maak je de aantallen dan onzichtbaar voor je volgers. Kardashian heeft 151 miljoen volgers op het platform, maar ondervindt geen problemen door het bijhouden van haar sociale media. Toch denkt ze dat de nieuwe functie anderen kan helpen. „Ik vind mezelf mentaal extreem sterk, maar ik ken ook mensen die compleet geobsedeerd zijn door het lezen van de reacties onder hun foto’s, dat vind ik echt ongezond”, vertelde Kim.

Hoewel ze zelf stevig in haar schoenen staat, probeert Kim altijd rekening te houden met gebruikers die wel geraakt worden door de reacties. „Ik houd me altijd voor: wat als een van mijn kinderen mentaal niet zo sterk is en geraakt zou worden door haatreacties?” Kim zou het verschrikkelijk vinden als een van haar vier kinderen gebukt gaat onder vervelende opmerkingen bij foto’s of video’s.

Balanceren

De realityster veranderde haar socialmediagebruik nadat ze in Parijs was overvallen. Kim deelde tijdens haar bezoek aan de Franse hoofdstad foto’s van haar juwelen, waarna ze midden in de nacht bezoek kreeg van vijf overvallers die haar sieraden buitmaakten. „Ik wil mijn volgers nog steeds het gevoel geven dat ze met me meereizen, maar nu plaats ik vanwege privacy soms pas iets als ik al vertrokken ben.”

Ook de komst van haar kroost veranderde het socialmediagebruik van Kim. „Ik worstel er soms mee”, gaf de realityster toe. „Het is balanceren met mijn schermtijd, hoeveel ik bezig ben met mijn telefoon, wat ik post en wat ik niet post.”