Corona-docu Dries Roelvink donderdagavond op tv

In de docu neemt Dries de kijker mee door Amsterdam waar hij kijkt hoe iedereen met de coronacrisis omgaat. Hij spreekt daarin met een paar lokale ondernemers over hoe zij proberen te overleven in deze moeilijke tijd.

Het idee van de documentaire kwam toen Dries een wandeling door het centrum maakte. „Met twee cameramensen ben ik toen drie dagen later op pad gegaan om een beeld te schetsen van deze onwerkelijke tijd waarin ook ondernemers knokken om het hoofd boven water te houden. Dat RTL Z mijn eerste docu gaat uitzenden kwam als een geschenk uit de hemel.”

Stil in de stad wordt om 21.30 uur uitgezonden op RTL Z.