Acteur maakt comeback in Venetië met obesitas-drama ’The Whale’ Brendan Fraser is ’dikke’ Oscar-kanshebber

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

In de toneelverfilming ’The Whale’ speelt een bijna onherkenbare Brendan Fraser (53) online schrijfdocent Charlie, die lijdt aan morbide obesitas en zijn huis niet meer uit komt. Ⓒ Biennale di Venezia

Het haar van Brendan Fraser (53) is dunner geworden, zijn lijf dikker. Maar niet te vergelijken met het enorme lichaam van zijn personage in The Whale van Darren Aronofsky. Hun aangrijpende drama over een leraar die lijdt aan morbide obesitas, ging zondag in Venetië in première en creëerde meteen Oscar-gefluister.