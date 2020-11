Ewout Genemans verwacht dat Nicky Verstappen-docu doorgaat

Ewout Genemans heeft er vertrouwen in dat zijn documentaire over de zaak van Nicky Verstappen zondag en maandag gewoon te zien is op RTL 4. Dat zei de programmamaker in reactie op het kort geding dat Jos B., de man die veroordeeld is voor het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky in 1998, heeft aangespannen om de uitzending te voorkomen.