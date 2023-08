Wilhelmus-repetitie: hoe snel kan het orkest van André Rieu van het circuit af zijn?

Het Johann Strauss Orkest van André Rieu speelt zondag het Wilhelmus, vlak voor de start van de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort.

De afgelopen twee jaar hadden Davina Michelle en Floor Jansen de eer om het Wilhelmus te vertolken. Maar met een zeventigkoppig orkest op de grid staan, is toch even wat anders dan als solo-artiest. Het schema van de startposities van de coureurs wordt de grid genoemd.

Het artikel gaat verder onder de video.

Omdat vlak na het volkslied de race begint, is zelfs geoefend hoe snel het Maastrichter orkest het raceparcours kan verlaten. „De afgelopen weken hebben we in het Mecc geoefend hoe snel we de grid kunnen verlaten. We hebben op de grond de lijnen van de plek uitgezet en gefilmd hoe snel we de baan kunnen verlaten. We hebben laten zien dat we er binnen 20 seconden vanaf kunnen zijn”, zegt Pierre Rieu, de zoon van André.

Het orkest mag voorafgaand aan het Wilhelmus het publiek ook nog eens opzwepen. Dat doet het met dj La Fuente, die er vorig jaar in Zandvoort ook al bij was. „Het wordt een heel speciaal optreden, zelfs voor mij. We hebben vorig jaar al een show gedaan op zaterdag. Vorig jaar sloeg het goed aan.”

Dj La Fuente. Ⓒ ANP /HH

Op het moment dat de race begint, krijg je volgens La Fuente echt kippenvel. Dan gaat iedereen met vlaggetjes zwaaien. In het blokje voor het Wilhelmus gaan Rieu en ik onze muziek mixen. We dagen elkaar uit. Twee muzikale werelden zullen elkaar dan ontmoeten. Ik ben naar Maastricht gegaan om het met het orkest te repeteren. In de studio van de orkestleider. Lekker met krentenbollen en Limburgse vlaai erbij.”

Maar wat te doen als het regent? De stradivarius van André Rieu mag niet nat worden. „Daar zullen we wat op vinden”, verzekert Pierre Rieu ons.

