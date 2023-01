Bedroefde reacties op dood Lisa Marie Presley: ’De wereld is een diamant verloren’

LaToya Jackson, de zus van Michael Jackson, mist Lisa Marie nu al. „We houden je voor altijd in ons hart. Ik zal nooit vergeten hoe je de liefde die je voor mijn broer had met me deelde. Ik bedank je voor je eerlijkheid. Rust zacht.” Bette Midler schrijft op Twitter dat ze „in shock” is. „Zo mooi en slechts 54 jaar oud. Ik kan dit niet bevatten.”

Actrice Leah Remini schrijft op Twitter dat haar „hart gebroken” is door het overlijden van Lisa Marie. „Ze had geen makkelijk leven, zoals sommigen misschien denken. Ik hoop dat ze rust heeft gevonden en bij haar zoon en vader is.” Zangeres P!nk noemt Lisa Marie „one of a kind”. „Dit doet zeer”, schrijft P!nk bij een foto van de twee. „Ze was supergrappig, ontzettend slim, gevoelig, getalenteerd, gevat en nog heel veel meer. Mijn hart breekt voor je prachtige familie en je kinderen. De wereld is een diamant verloren vandaag.”

Lisa Marie werd volgens TMZ door de huishoudster gevonden in de slaapkamer van haar huis in Calabasas in de Amerikaanse staat Californië. Op ongeveer hetzelfde moment zou Lisa Marie’s ex-man Danny Keough thuis zijn gekomen, die Presley zou hebben gereanimeerd totdat de ambulance kwam.