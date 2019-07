VPRO moet zendtijd Nooit meer slapen halveren

Dat heeft presentator Pieter van der Wielen gemeld in het NPO 5-programma Vakantieadres. „Het heeft te maken met bezuinigingen”, meldde hij. „Het is heel erg jammer, maar de VPRO moet keuzes maken. We zouden het liever anders zien.”

Het programma bestaat nu uit een lang interview van een uur met iemand uit de cultuursector. In het tweede uur zitten nu nog reportages en interviews. Dat tweede uur verdwijnt helemaal. Het is onduidelijk wat er voor het tweede uur in de plaats komt.

De NPO nam eerder dit jaar de hele nachtprogrammering van NPO Radio 1 al op de schop. Veel programma’s moesten toen verdwijnen of kregen andere, minder gunstige tijden toebedeeld.