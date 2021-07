’In the Heights’ wervelende feelgood musical

RECENSIE - Lin Manuel Miranda is de schrijver, componist en acteur die met de musical Hamilton triomfen vierde op Broadway en daarbuiten, maar daarvoor ook al een iets bescheidener theaterhit scoorde met In the Heights. Geïnspireerd op zijn eigen jeugd in de New Yorkse wijk Washington Heights, schreef hij als tweedejaars student al een eerste versie van deze musical. Nu brengt de gelijknamige film zijn verhaal terug naar de straten waar het allemaal begon.